ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW auf "Neutral" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Das E-Auto-Segment lege in Europa mit deutlichen Wachstumsraten zu, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dieser Trend sollte sich wegen der Corona-Hilfen der Regierungen und dank neuer Modelle insbesondere von Volkswagen weiter fortsetzen. Der Experte sieht Volkswagen als größten Profiteur der staatlichen Stimuli, gefolgt von den Wettbewerbern PSA, Renault, BMW, Fiat Chrysler und von Daimler./tav/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2020 / 06:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



