NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BMW nach einem gestiegenen Ergebnisziel des Unternehmens von 88 auf 90 Euro erhöht und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Münchener Autobauer habe sich in diesem Jahr bereits sehr konsistent vorsichtige Ziele gesetzt, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die aktuelle Prognoseerhöhung reflektiere die Zuversicht des Managements, im dritten und vierten Quartal Margen im hohen einstelligen Prozentbereich liefern zu können - falls es im letzten Jahresviertel bei der Versorgung mit Halbleitern nicht zu erheblichen Lieferengpässen komme./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2021 / 19:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2021 / 19:38 / BST



