ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BMW auf "Neutral" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. In Reaktion auf die Quartalszahlen und den etwas verdüsterten Volumenausblick auf das zweite Halbjahr habe er sein Finanzmodell für den Autobauer überarbeitet, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Montag vorliegenden Studie. Er ziehe weiterhin die Aktie von Mercedes-Benz dem BMW-Papier vor, da bei den Stuttgartern der Fokus klar auf Luxus und Preis statt Volumen liege und die Umstellung auf Elektrofahrzeuge stringenter verlaufe als bei den Münchenern./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2022 / 06:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2022 / 06:48 / GMT



