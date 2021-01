NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Das Thema Elektroauto sei für die Bewertungen im Sektor das wichtigste in diesem Jahr, schrieb Analyst Arndt Ellinghorst in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der Analyst bevorzugt weiterhin Aktien von Premium-Herstellern wie Daimler und BMW. Auch Papiere von Lastwagenherstellern wie Volvo sollten gut abschneiden. Für Volkswagen dürfte zumindest die erste Jahreshälfte herausfordernd werden, wenngleich die Wolfsburger mit ihrer Elektrofahrzeug-Palette am meisten überraschen könnten./ajx/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2021 / 00:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.