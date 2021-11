NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - RBC hat BMW nach einer Veranstaltung zum Thema Batteriezellentechnologie und Rohstoffmanagement auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 111 Euro belassen. Laut dem Autobauer gibt es keinen Grund, die Herstellung von Autobatterien nicht selbst zu übernehmen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es würde jedoch einige Zeit dauern, die Verträge zu ändern. Narayan zufolge könnte eine eigene Fertigung vorteilhaft sein, falls es zu Engpässen bei der Versorgung mit Batteriezellen komme. Sollte es jedoch ein Rohstoffproblem sein, dürfte alle Autobauer - egal ob sie Batteriezellen selbst produzierten oder nicht - Probleme bekommen./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2021 / 07:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2021 / 07:44 / ET





