NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BMW von 105 auf 107 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Tom Narayan begründete seinen Schritt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit dem besser als erwartet ausgefallenen operativen Quartalsergebnis des Autobauers. Auch die Nettobarmittel hätten die Erwartungen übertroffen. Zudem reduzierte er seine Schätzung für die Ruhestandsgelder im zweiten Quartal deutlich./ck/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2022 / 12:12 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2022 / 12:12 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.