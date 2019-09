NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW anlässlich der Marktspekulationen um eine denkbare Übernahme von Jaguar Land Rover (JLR) auf "Underweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Zwar wolle er eine Beteiligung der Bayern an den Briten in der Zukunft nicht ausschließen, aber generell passe BMW nicht so gut zu JLR wie beispielsweise PSA, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe BMW in den kommenden Jahren mit der - trotz sehr hoher Investitionen - geplanten Steigerung der Profitabilität im Kerngeschäft genug zu tun./edh/fba



