NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BNP Paribas vor Zahlen von 49 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal könnte sich für die französischen Banken als positiv erweisen, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenprognose. Die Erlöse sollten in erfreulicher Weise überraschen und die Risikoprovisionen zurückgehen./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2020 / 16:08 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2020 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.