FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BNP Paribas von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 66 Euro belassen. Er bleibe für die französischen Bankentitel trotz unsicherer gewordener Geschäftsaussichten positiv, schrieb Analyst Kazim Andac in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Institute dürften ordentliche Ertragssteigerungen erreichen. Dazu kämen die gesunkenen Sorgen über die Vermögenswertequalität angesichts des gesunkenen Engagements in Russland und der Ukraine sowie beruhigende Kapitalpolster./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2022 / 07:14 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.