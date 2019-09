LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Hold" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Da sich das Jahresende nähere, rückten bei Banken aus Frankreich und den Benelux-Staaten die Gewinnbeteiligungen von Aktionären in den Fokus, schrieb Analyst Kiri Vijayarajah in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Dividendenerwartungen hätten sich mit Blick auf den abwärts gerichteten Gewinnzyklus zunächst als robust erwiesen, aber seit dem Sommer sei dies anders. Im Jahresverlauf ließen die Gewinne in der zweiten Jahreshälfte für gewöhnlich nach, aber der Kapitalaufbau entwickele sich dann meist deutlich besser./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2019 / 17:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.