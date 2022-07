NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BNP Paribas vor der Berichtssaison der französischen Banken auf "Neutral" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Die Ergebnisse des zweiten Quartals der französischen Banken dürften immer noch widerstandsfähig geblieben sein und die schwächeren Trends in einem herausfordernder gewordenen Umfeld ausgeglichen haben, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Am Kapitalaufbau aber dürfte es weiter mangeln. Die Societe Generale bleibe ihre bevorzugte Aktie./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2022 / 22:45 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2022 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.