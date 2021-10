NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BNP Paribas von 62 auf 63 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wie Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb, zeugten früher als gedachte Aktienrückkäufe von der Entschlossenheit, Gelder an die Aktionäre zurückzugeben. Eine Strategie-Update der französischen Bank im kommenden Jahr sollte demnächst auch mehr Vertrauen in die Nachhaltigkeit der Gewinne bringen./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2021 / 14:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2021 / 14:57 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.