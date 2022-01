NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BNP Paribas von 72 auf 74 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die anstehende Strategieaktualisierung dürfte die Fähigkeit der Bank zur Verbesserung der Eigenkapitalrendite glaubwürdiger machen, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zusammen mit weniger stark schwankenden Ergebnissen könne dies eine Neubewertung der Aktien durch den Markt nach sich ziehen./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2022 / 18:23 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2022 / 00:45 / EST



