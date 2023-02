NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BNP Paribas nach Zahlen und einem angekündigten Aktienrückkauf von 76 auf 77 Euro angehoben sowie die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zahlreiche Initiativen untermauerten den Plan der französischen Großbank, die Rendite auf das durchschnittliche materielle Eigenkapital (RoTE) bis 2025 schrittweise auf zwölf Prozent zu erhöhen, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Start im Jahr 2022 sei diesbezüglich ermutigend gewesen. Die Expertin sieht Spielraum für höhere Markterwartungen mit Blick auf den Gewinn./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2023 / 13:48 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2023 / 13:48 / EST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.