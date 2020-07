NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für BNP Paribas vor der Veröffentlichung von Stresstest-Ergebnissen im europäischen Bankensektor auf "Overweight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Analystin Magdalena Stoklosa rechnet in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie auch mit Aussagen der Bankenaufsicht zum verfügten Dividendenstopp. Dieser dürfte bis Januar 2021 verlängert, dann aber aufgehoben werden. Eine Wiederaufnahme der Zahlungen im kommenden Jahr wäre klar positiv./tih/edh



