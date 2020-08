NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Analystin Delphine Lee lobte in einer am Freitag vorliegenden Studie ein starkes zweites Quartal der französischen Bank. Dazu geführt hätten außerordentlich hohe Erträge im Handel mit festverzinslichen Papieren, Währungen und Rohstoffen (FICC), die das gemischte Bild im Privatkundengeschäft mehr als ausgeglichen hätten./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2020 / 07:05 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2020 / 07:07 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.