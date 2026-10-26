Boeing Aktie
|168,50EUR
|0,28EUR
|0,17%
WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Sheila Kahyaoglu fasste in einer am Montag vorliegenden Studie aktuelle Entwicklungen bei dem Flugzeugbauer zusammen. Sie verwies unter anderem auf bislang 20 Auslieferungen in diesem Monat und die Nachricht, dass die US-Behörde FAA den Jet des Typs 737-Max-10 zertifiziert habe. Dies mache den Weg für dessen Auslieferungen im Jahr 2027 frei./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 08:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 265,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 187,72
|
Abst. Kursziel*:
41,17%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 188,31
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,73%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.
|
07:01
|Ausblick: Boeing stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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23.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verliert am Freitagnachmittag (finanzen.at)
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23.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
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22.10.26
|NYSE-Handel: Börsianer lassen Dow Jones schlussendlich steigen (finanzen.at)
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21.10.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Boeing auf 'Outperform' - Ziel 235 Dollar (dpa-AFX)
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21.10.26
|Boeing-Aktie höher: Größte 737-Max-Variante zugelassen (dpa-AFX)
|
21.10.26
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
21.10.26
|Boeing kann neue Variante der 737 Max endlich ausliefern (Spiegel Online)
Analysen zu Boeing Co.
|20:00
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|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
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|15.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
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|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|20:00
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|15.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|20:00
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|19.10.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|15.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|168,40
|0,11%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:00
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|18:45
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:18
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|17:15
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17:14
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:28
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|16:17
|BioNTech Buy
|UBS AG
|16:16
|Amazon Buy
|UBS AG
|16:06
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|15:57
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|14:09
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:05
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|13:00
|Tesla Overweight
|Barclays Capital
|12:48
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:47
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:45
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:12
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:11
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:10
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:09
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:09
|Eni Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:08
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:08
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|12:08
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:03
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:03
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:49
|RELX Buy
|UBS AG
|10:45
|Novartis Neutral
|UBS AG
|10:41
|Eni Buy
|UBS AG
|10:40
|arGEN-X Buy
|UBS AG
|10:37
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|10:37
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
|10:36
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|10:23
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|10:21
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:20
|Valeo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:20
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|09:08
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|08:50
|Formycon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:10
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:09
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:08
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:52
|ATOSS Software Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:51
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:49
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|07:42
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:42
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|07:37
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:36
|Nestlé Buy
|Jefferies & Company Inc.