Boeing Aktie

168,50EUR 0,28EUR 0,17%
Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

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26.10.2026 20:00:37

Boeing Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Sheila Kahyaoglu fasste in einer am Montag vorliegenden Studie aktuelle Entwicklungen bei dem Flugzeugbauer zusammen. Sie verwies unter anderem auf bislang 20 Auslieferungen in diesem Monat und die Nachricht, dass die US-Behörde FAA den Jet des Typs 737-Max-10 zertifiziert habe. Dies mache den Weg für dessen Auslieferungen im Jahr 2027 frei./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 08:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 09:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 265,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 187,72 		Abst. Kursziel*:
41,17%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 188,31 		Abst. Kursziel aktuell:
40,73%
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Boeing Co. 168,40 0,11% Boeing Co.

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18:45 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
17:18 Tesla Outperform RBC Capital Markets
17:15 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
17:14 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
16:28 Meta Platforms Outperform RBC Capital Markets
16:17 BioNTech Buy UBS AG
16:16 Amazon Buy UBS AG
16:06 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
15:57 Tesla Buy Deutsche Bank AG
14:09 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
14:05 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
13:00 Tesla Overweight Barclays Capital
12:48 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
12:47 VINCI Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:45 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
12:12 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
12:11 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:10 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:09 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:09 Eni Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:08 Nokia Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12:08 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
12:08 flatexDEGIRO Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:03 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:03 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:49 RELX Buy UBS AG
10:45 Novartis Neutral UBS AG
10:41 Eni Buy UBS AG
10:40 arGEN-X Buy UBS AG
10:37 CANCOM Hold Warburg Research
10:37 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
10:36 Bechtle Buy Warburg Research
10:23 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
10:21 L'Oréal Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:20 Valeo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:20 IONOS Buy Deutsche Bank AG
09:08 BASF Hold Deutsche Bank AG
08:50 Formycon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:10 SAFRAN Hold Jefferies & Company Inc.
08:09 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
08:08 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:06 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
07:52 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:51 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
07:49 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
07:42 SAFRAN Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:42 SpaceX Outperform Bernstein Research
07:37 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
07:36 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
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