HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Boeing nach Zahlen zum dritten Quartal von 440 auf 410 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Flugzeugbauer habe sehr schwach abgeschnitten, schrieb Analyst Andrew Gollan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gollan kürzte entsprechend seine Prognosen. Allerdings könnte der Unglücksflieger 737 Max in den kommenden Monaten wieder in Dienst gestellt werden. In diesem Fall dürften sich die Finanzkennziffern im Jahr 2021 stabilisieren und so auch den Aktienkurs stützen./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2019 / 17:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.