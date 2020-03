NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Boeing nach dem jüngsten Kursturz von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 256 auf 173 US-Dollar gesenkt. Auf dem gegenwärtigen Kursniveau erschienen die Aktien des Flugzeugbauers erst einmal abgesichert, schrieb Analyst Noah Poponak in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie sei nun substantiell eingepreist. Wenn die Krise erst einmal überwunden sei, würden Flugreisen wieder so populär wie zuvor./la/ag



