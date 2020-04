NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Boeing von 173 auf 189 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Insgesamt sei der Markt gegenwärtig ziemlich zurückhaltend gegenüber dem Luftfahrtsektor und ziemlich besorgt über die künftige Ertragskraft und Bilanz von Boeing, schrieb Analyst Noah Poponak in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Viel Negatives sei nun aber in der Aktie des amerikanischen Flugzeugbauers eingepreist, und das zylische Stimmungspendel schwinge irgendwann auch wieder zurück./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2020 / 19:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





