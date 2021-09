ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Boeing von 310 auf 290 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Abermals würden die Erwartungen an die Auslieferungen der 787 in diesem Jahr nach unten geschraubt, schrieb Analyst Myles Walton in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Walton senkte für den Flugzeugbauer seine Schätzungen für Umsatz, Gewinn und freien Mittelzufluss./ajx/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2021 / 04:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2021 / 04:01 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.