NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" belassen. Aussagen des Boeing-Chefs deuteten an, dass der 737 Max 10 gestrichen werden könnte, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Dies würde die Position von Airbus mit dem A321 Neo verbessern./mf/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2022 / 02:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2022 / 02:49 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.