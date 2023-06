NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 291 US-Dollar belassen. Analyst Noah Poponak reagierte am Dienstag in einem Kommentar auf Berichte zu Problemen mit dem Langstreckenjet 787 Dreamliner gelassen. Dies sei wohl ein "relativ simples Problem", das leicht und schnell zu lösen sei. Es werde bei Auslieferungen im Juni eine Rolle spielen und dann nicht mehr./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2023 / 17:44 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



