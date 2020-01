ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Boeing nach dem Absturz eines Jets vom Typ 737-800 NG im Iran auf "Neutral" mit einem Kursziel von 324 US-Dollar belassen. Da es bisher noch kaum Informationen zu dem Unglück gebe, halte er sich mit Meinungen zu Ursachen zurück, schrieb Analyst Robert Spingarn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insgesamt belaste die aktuelle Stilllegung der 737 Max-Flotte weiterhin den Aktienkurs des US-Flugzeugbauers. Zwei Jets vom Typ 737 Max waren im Oktober 2018 und März 2019 abgestürzt./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2020 / 14:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



