NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Boeing von 200 auf 210 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Anlegerfokus dürfte sich auf die Umsetzung der Strategie und die geplanten Produktionssteigerungen von Boeing fokussieren, schrieb Analyst Ken Herbert in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick auf 2023. Sollte der US-Kongress dem Flugzeugbauer eine Verlängerung für die Zertifizierung seiner Max-7- und Max-10-Flieger gewähren, würde dies den Überhang bei der Aktie beseitigen./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2022 / 04:53 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.12.2022 / 04:53 / EST





