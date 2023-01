NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Auslieferungszahlen im Schlussquartal 2022 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. Analyst Ken Herbert wertete diese in einer am Dienstag vorliegenden Studie als positiv. Der Flugzeugbauer habe das gesteckte Ziel von 375 Maschinen des Typs 737 Max im gesamten Jahr nur um ein Flugzeug verfehlt./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2023 / 13:06 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2023 / 13:06 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.