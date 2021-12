NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Boeing mit Blick auf das neue Jahr auf "Overweight" belassen. Die Luftfahrtbranche sei immer noch gut aufgestellt für eine Erholung, schrieb Analyst Seth Seifman in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Verteidigungsbranche indes bleibe "defensiv". Erst kürzlich habe er die Boeing-Aktie hochgestuft und er sehe weiterhin gute Chancen für den Flugzeugbauer. Es werde allerdings Zeit brauchen./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.12.2021 / 01:22 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.12.2021 / 01:55 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.