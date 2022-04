NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Boeing nach Auslieferungszahlen für das erste Quartal von 270 auf 235 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Seth Seifman halbierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Annahme für die Barmittel (Free Cash Flow) des Flugzeugbauers im laufenden Jahr. Nach wie vor seien die Auslieferungen der Modelle 737 und 787 die wichtigste Stellschraube für den Aktienkurs./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2022 / 13:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2022 / 13:16 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.