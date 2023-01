NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Boeing nach Zahlen zum vierten Quartal von 207 auf 225 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Mit dem Blick auf den Barmittelfluss im Konzern sei das vierte Quartal sehr solide gewesen, schrieb Analyst Seth Seifman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch das Management klinge nun etwas zuversichtlicher. In den vergangenen drei Monaten habe der Flugzeugbauer die finanziellen Risiken verringert./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2023 / 03:06 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2023 / 03:06 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.