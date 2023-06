NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Boeing nach einem Besuch des Werks in Renton (Washington State) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 225 US-Dollar belassen. Der Flugzeugbauer komme bei der Produktion des Modells 737 planmäßig voran, schrieb Analyst Seth Seifman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dass es beim Bau des Modells 787 zu einer weiteren Verzögerung der Auslieferungen kommen werde, sei enttäuschend, dürfte aber die Fähigkeit von Boeing, die 787-Auslieferungsprognose für dieses Jahr zu erfüllen, nicht beeinträchtigen./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2023 / 22:26 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2023 / 22:26 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.