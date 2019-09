HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BP von 620 auf 600 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. In erster Linie wegen niedrigerer Ölpreis-Annahmen habe er seine Gewinnschätzungen für 2019 und 2020 gesenkt, schrieb Analyst Henry Tarr in einer Studie vom Freitagnachmittag zur Ölbranche. BP dürfte aber künftig höhere Dividenden zahlen, sobald Veräußerungen abgeschlossen seien./ajx/tih



