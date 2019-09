FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für BP nach einem Angriff auf die größte Erdölraffinerie in Saudi-Arabien auf "Buy" belassen. Vor dem Hintergrund der eskalierenden Spannungen im Persischen Golf unterstreiche das Ereignis die Anfälligkeit der Öl-Anlagen in Saudi-Arabien für Raketen- oder Drohnenangriffe, schrieben die Experten des Instituts in einer am Montag vorliegenden Studie. Er bleibe dennoch optimistisch für große Ölwerte. BP sei eine der vier Aktien mit mehr als 30 Prozent Aufwärtspotenzial./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

