NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP nach Vorstellung neuer Konzernziele auf "Buy" mit einem Kursziel von 590 Pence belassen. Im Zuge der Ambitionen des Ölkonzerns, bis 2050 klimaneutral zu werden, habe BP die sogenannten Scope-3-Emissionen neu definiert, schrieb Analyst Jason Gammel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Diese umfassen den Treibhausgas-Ausstoß, der nicht direkt vom jeweiligen Unternehmen kontrolliert werden kann. Die Art und Weise der Neudefinition wertet der Experte als nützlich im Dialog über die Energiewende. Um die Ziele zu erreichen, werde BP eine Umstrukturierung vornehmen, dies habe jedoch keine Auswirkungen auf die Bewertung./ssc/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2020 / 16:08 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2020 / 19:00 / ET



