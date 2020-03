FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für BP von 620 auf 420 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ölpreise könnten noch weiter nachgeben angesichts eines historischen Überangebots, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie anlässlich des jüngsten Ölpreiskriegs. Jedoch sei in den Aktienkursen der Ölkonzerne ein übertrieben pessimistisches Szenario eingepreist./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



