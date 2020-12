FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für BP von 325 auf 395 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zu Ende gehende Jahr sei ein sehr wichtiges gewesen für die großen Ölkonzerne, - mit kühnen Ambitionen im Bereich Erneuerbare Energien sowie mit Blick auf die Ziele zur Reduzierung von Treibhausgas-Emissionen, schrieb Analyst Bertrand Hodee in einer am Freitag vorliegenden europäischen Branchenstudie. Zudem hob er seine Schätzungen für den Ölpreis der Marke Brent für 2021 und 2022 an. BP zählt er neben Eni und Shell zu seinen "Top Long"-Aktien./ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.