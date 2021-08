ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BP nach Quartalszahlen von 380 auf 410 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er fühle sich ein wenig wie in den guten alten Zeiten, schrieb Analyst Jon Rigby in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Öl- und Gaskonzern habe die Erwartungen übertroffen, die Ölpreisschätzung nach oben geschraubt und die Messlatte für die Zukunft höher gelegt./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2021 / 22:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2021 / 22:24 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.