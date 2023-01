FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BP anlässlich der geplanten Übernahme des US-Biogas-Herstellers Archaea Energy für rund 4,1 Milliarden US-Dollar inklusive Schulden auf "Buy" mit einem Kursziel von 472 Pence belassen. Der avisierte Deal baue auf dem bestehenden Biogasgeschäft des Ölkonzerns auf und passe eindeutig zur Konzernstrategie, schrieb Analyst James Hubbard in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2022 / 06:40 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.