NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP auf "Hold" mit einem Kursziel von 380 Pence belassen. Der Krieg in der Ukraine habe gewissermaßen die Büchse der Pandora geöffnet und Angebotsrisiken und starke Preisschwankungen entfesselt. Die Energiekrise dürfte langfristig wirken und die Knappheit an Gas bis 2030 andauern, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die unterdurchschnittliche Kursentwicklung von BP seit Jahresbeginn spiegele eine komplette Abschreibung des Anteils von BP an der russischen Rosneft wider, obwohl dieser vielleicht noch monetarisiert werden könnte. Auf kurze Sicht habe die Aktie unter anderem deshalb Aufholpotenzial./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2022 / 00:39 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2022 / 00:39 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.