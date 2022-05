NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BP nach der Berichtssaison der Ölkonzerne von 380 auf 400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Insgesamt hätten die Branchenunternehmen das fünfte Quartal in Folge die Gewinnerwartungen übertroffen, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Trotz der starken Kursentwicklung seit Jahresbeginn bleibe die Branche attraktiv bewertet. In puncto Dividendenpolitik und Aktienrückkäufe böten BP und der Wettbewerber Shell das höchste Potenzial./la/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2022 / 15:50 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2022 / 19:10 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.