NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BP angesichts der angekündigten Übernahme des US-Biogas-Herstellers Archaea Energy auf "Hold" mit einem Kursziel von 490 Pence belassen.

Aussagen im Rahmen einer Telefonkonferenz hätten seine erste Befürchtung etwas gemildert, dass der Zukauf die erwarteten Aktienrückkäufe beschränken könnte, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Dienstag vorliegenden Studie./tih/mne



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2022 / 05:55 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2022 / 05:55 / ET



