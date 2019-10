ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für BP nach Zahlen von 605 auf 580 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Aktienkurs des Ölunternehmens sei wegen der vagen Aussagen über einen Zeitpunkt für eine mögliche Dividendenanhebung stärker als erwartet abgestraft worden, schrieben die Experten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie verwiesen zudem darauf, dass die Bilanz von BP wegen Macondo die schwächste unter den Wettbewerbern sei. Dividendenanhebungen dürften daher erst irgendwann 2020 erfolgen und unter denen der großen europäischen Wettbewerber liegen./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2019 / 17:27 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.