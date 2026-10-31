BP Aktie

7,51EUR -0,01EUR -0,08%
BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

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30.10.2026 21:41:24

BP Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BP von 700 auf 720 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Biraj Borkhataria stellte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie die Frage, ab die vielen guten Quartalen bei dem Ölkonzern ein Muster erkennen lassen. Viel sei zuletzt über das ideale Schuldenniveau diskutiert worden, das derzeit schnell sinke. Er geht davon aus, dass die Nettoschulden bis zum Jahresende nochmals um 12 Milliarden US-Dollar fallen werden./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 16:11 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 16:11 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Outperform
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
7,20 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
6,24 £ 		Abst. Kursziel*:
15,33%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
6,27 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
14,76%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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30.10.26 BP Outperform RBC Capital Markets
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30.10.26 BP Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 BP Outperform RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel

BP plc (British Petrol) 7,51 -0,08% BP plc (British Petrol)

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30.10.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
30.10.26 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.26 Volkswagen Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 TotalEnergies Kaufen DZ BANK
30.10.26 Beiersdorf Underperform RBC Capital Markets
30.10.26 Amazon Buy UBS AG
30.10.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
30.10.26 AB InBev Outperform Bernstein Research
30.10.26 GSK Halten DZ BANK
30.10.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
30.10.26 Amazon Kaufen DZ BANK
30.10.26 Salzgitter Halten DZ BANK
30.10.26 Intel Equal Weight Barclays Capital
30.10.26 UBS Kaufen DZ BANK
30.10.26 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.26 Sanofi Outperform Bernstein Research
30.10.26 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
30.10.26 Alzchem Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.26 STMicroelectronics Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 AB InBev Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 adidas Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 BBVA Hold Deutsche Bank AG
30.10.26 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 ING Group Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
30.10.26 Renault Hold Deutsche Bank AG
30.10.26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.26 AstraZeneca Buy UBS AG
30.10.26 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.26 MTU Aero Engines Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.26 AB InBev Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
30.10.26 TotalEnergies Buy UBS AG
30.10.26 Shell Neutral UBS AG
30.10.26 Henkel vz. Neutral UBS AG
30.10.26 Unilever Outperform Bernstein Research
30.10.26 Renault Sell UBS AG
30.10.26 Gerresheimer Neutral UBS AG
30.10.26 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 AIXTRON Halten DZ BANK
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