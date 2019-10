NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für BP nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Die negative Aktienkursreaktion an diesem Tag sei hohen Erwartungen rund um eine Dividendenanhebung geschuldet gewesen, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es wurde zudem daran erinnert, dass die Entschuldung des Ölkonzerns wohl länger als bisher angenommen dauern dürfte. Damit dürften höhere Ausschüttungen erst gegen Ende 2020 wieder zu erwarten sein./ck/he



