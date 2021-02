NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BP nach der Quartalssaison der Ölkonzerne auf "Outperform" mit einem Kursziel von 490 Pence belassen. Die Branche habe das vierte Quartal mit "angezogener Handbremse" hinter sich gebracht, beschrieb Analyst Oswald Clint in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie die "nicht gerade begeisternden Resultate". BP allerdings zähle zu seinen "Top Picks". Unterschätzt würden beispielsweise Aktienrückkäufe als kurstreibendes Element./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2021 / 00:00 / UTC



