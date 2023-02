NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Das größte Interesse der Investoren bestehe aktuell in möglichen Aktienrückkäufen, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da der freie Barmittelfluss im Schlussquartal aber negativ gewesen sein sollte, dürfte sich dies auf die Rückkäufe bremsend auswirken. Zahlreiche Probleme im Portfolio inklusive dem Stillstand beim LNG-Exporteuer Freeport in den USA dürften dabei das Quartal belastet haben./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2023 / 05:12 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2023 / 05:12 / EST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.