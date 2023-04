NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 Pence belassen. Das Angebot an Flüssiggas bleibe knapp, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Angesichts niedrigerer Preise am Spotmarkt dürften die Gasproduzenten stärker auf Lieferkontrakte auf Termin gesetzt haben, vor allem mit Blick auf den nächsten Winter. BP und Shell dürften zuletzt von der Wiederinbetriebnahme der Export-Terminals Freeport und Prelude profitiert haben./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2023 / 01:19 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.04.2023 / 01:19 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.