NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 625 Pence belassen. Mit Blick auf Veräußerungen halte der Ölkonzern seine Versprechen, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daher sei er zuversichtlich, dass BP die Dividende im zweiten Halbjahr um drei Prozent und um weitere zwei Prozent im Jahr 2020 anheben werde./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2019 / 18:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2019 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.