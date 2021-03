NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 440 Pence belassen. Die Ölpreisentwicklung stimme zuversichtlich, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Erstmals seit 2017 könnte es in diesem Jahr wieder zu einen Engpass am Ölmarkt kommen. BP gehöre im Sektor zu den aussichtsreichsten Titeln./mf/ck



