NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BP von 500 auf 530 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die drastische Korrektur der Energieaktien sei übertrieben, da die Fundamentaldaten nach wie vor robust seien, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die gesunkenen Bewertungen böten nun ein verbessertes Chance/Risiko-Verhältnis bei einem rekordhohen operativen Cashflow des Sektors. Der Experte setzte die Papiere von Shell und Eni mit Blick auf die anstehenden Quartalsszahlen auf "Positive Catalyst Watch" und die BP-Aktie auf "Negative Catalyst Watch"./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2022 / 21:49 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2022 / 00:15 / BST



