NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag auf "Hold" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Analyst Laurence Alexander hält die Papiere des Chemikalienhändlers laut einer am Montag vorliegenden Studie für relativ robust. Einige positive Impulse könnten sich ins kommende Geschäftsjahr verzögern, weshalb die Aktien zunächst eher seitwärts laufen dürften./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2019 / 18:00 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2019 / 00:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.